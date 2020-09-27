أمير منطقة الباحة يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، العميد محمد بن سعيد العمري بمناسبة تعيينه مديراً لجوازات المنطقة.

وتمنى سموه للعميد العمري التوفيق والسداد, وحثه على بذل المزيد من العطاء في سبيل خدمة المواطنين والمقيمين بالباحة.

وأشاد سمو أمير منطقة الباحة بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خِدْمات إلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم دون الحاجة لمراجعة الإدارة، وما قامت به من جهود مميزة خلال جائحة كورونا بفضل الله ثم بفضل الدعم والإمكانيات التي تقدمها الدولة أيدها الله.

من جانبه أكد مدير جوازات الباحة سعيه لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المنطقة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها الرشيدة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.