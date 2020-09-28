أمير منطقة مكة يُدشن حملة الصلاة نور

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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة حملة (الصلاة نور) التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تهدف إلى حث الناس على إقامة هذه الشعيرة العظيمة من خلال العمل الميداني والبرامج التوعوية واستخدام الوسائل التقنية.

وتسلم الأمير خالد الفيصل لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة فؤاد بن سعود العمري، تقريراً عن أعمال الفرع بالمنطقة خلال جائحة كورونا.