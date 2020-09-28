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التأمينات الاجتماعية تُعرّف بحقوق المشترك في فرع المعاشات

التأمينات الاجتماعية تُعرّف بحقوق المشترك في فرع المعاشات
http://almnatiq.net/?p=907209
المناطق - واس

وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العديد من الرسائل التوعوية لعملائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بحقوق المشترك في فرع المعاشات.
وتضمنت الرسائل توضيحا للعديد من الحقوق والمنافع، كمعرفة نسبة الاشتراك في النظام حيث يستقطع نسبة 10% من الأجر الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات، وتمثل 9% نسبة الاشتراك عن نظام المعاشات، ونسبة 1% عن نظام التعطل عن العمل، أما صاحب العمل فيتحمل إضافةً إلى ذلك نسبة 2% عن نظام الأخطار المهنية ليصبح إجمالي ما يتحمله 12%.
كما تضمنت الرسائل أيضاً توضيحا للحالات التي يستحق فيها المشترك المعاش التقاعدي، عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 10 سنوات، أو عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر دون اشتراط للسن مع ترك العمل، والمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش لأفراد أسرة المشترك المتوفى، وكيفية توزيع المعاش بالتساوي على أفراد الأسرة المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش، بالإضافة إلى التعريف باستحقاق منحة الزواج التي تصرف للمرأة المستفيدة من معاش المشترك المتوفى في حالة زواجها.
وتأتي هذه الرسائل التعريفية في سياق الحملات المتكررة التي تقوم بها المؤسسة لنشر الوعي التأميني بين عملائها وتنمية الثقافة التأمينية التي تمكنهم من معرفة حقوقهم والمحافظة عليها.

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