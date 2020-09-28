فرع النيابة العامة بالقصيم توجه بإطلاق سراح 13 مستفيداً من العفو الملكي الكريم

وجه فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم بإطلاق سراح 13 مستفيداً من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام ، الذين تنطبق عليهم شروط العفو ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظة الله ـ .

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي ، أن إطلاق سراح 13 مستفيداً ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو ، بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, داعياً بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.