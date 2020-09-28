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أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب

أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب
http://almnatiq.net/?p=907217
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم , محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف , ورئيس مركز الصلبية خالد بن كساب بن مشلوط , ورئيس بلدية مركز الصلبية ماجد السالم , وأعضاء جمعية العنب , للسلام على سموه وتسليمه التقرير الختامي لمهرجان العنب في نسخته السابعة.

 

واستمع سموه لشرح مفصل من قبل محافظ عيون الجواء عن ما قدم للمهرجان من خلال 80 معرضاً استعرض وسوق من خلاله اكثر من 200 الف طن من العنب بكافة انواعه ويستهدف من خلاله زيادة الإنتاج وتعزيز الجانب الاقتصادي بالمنطقة، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لكافة المناشط الزراعية وتنميتها بالمنطقة.

 

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن هذا المهرجان أصبح فعالية اقتصادية سنوية بفضل الله ثم توجيهات الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تجاه تعزيز وتنمية كافة الجوانب الاقتصادية الخادمة لأبناء الوطن من المزارعين والمنتجين , مبيناً على أهمية مواصلة العمل تجاه تعزيز وتنمية المهرجان لإيجاد فرص العمل وخلق الوظائف لشباب وفتيات المنطقة عبر مثل هذه المهرجانات الزراعية وغيرها والتي تعتبر هدفاً استراتيجياً اقتصادياً مهماً . مثمناً كافة الجهود المبذولة في المهرجان , مقدماً شكره للجميع على ما قدم من أعمال مباركة طيلة فترة المهرجان , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير. 

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