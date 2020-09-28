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وزير الرياضة يعتمد تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة

وزير الرياضة يعتمد تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة

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وزير الرياضة يعتمد تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة

وزير الرياضة يعتمد تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة
http://almnatiq.net/?p=907220
المناطق - واس

اعتمد صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية على تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة.
وتم تشكيل لجنة الانضباط برئاسة فيصل بن عبدالعزيز العودة، وعضوية كلًا من ماجد بن زيد الفياض، ريان بن محمد قربان، علي بن عبدالعزيز الهزاني، وحسن بن علي ال سعيد” .
فيما تم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة يعقوب بن يوسف المطير، وعضوية كلًا من تركي بن أحمد العمري، فهد بن عبدالرحمن العوين، صالح بن عبدالله المقبل، ويوسف بن عبدالعزيز الساير” .

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