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أمير تبوك يلتقي مدير جوازات المنطقة

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أمير تبوك يلتقي مدير جوازات المنطقة

أمير تبوك يلتقي مدير جوازات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=907223
تبوك - علي العميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد القحطاني , الذي تم إحالته على التقاعد، ومدير جوازات المنطقة العميد خالد  بن حمد السويل بمناسبة تكليفه مديراً للجوازات بالمنطقة .
ورحب سموه بالجميع، مثنياً على الجهود التي بذلها اللواء القحطاني خلال فترة عمله السابقة، مهنئاً العميد السويل على هذه الثقة متمنياً له التوفيق والسداد، ونوه  سمو أمير منطقة تبوك خلال الاستقبال  بجهود رجال الجوازات وما حظي به قطاع الجوازات ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله- .
مشيداً سموه بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من خدمات الإلكترونية سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم باسرع وقت وأعرب اللواء القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من دعم من سموه أثناء فترة عمله ، فيما عبر العميد السويل عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة .
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

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