أمير القصيم يتسلم تقرير “منجز نصف عام” لمركز الاتصال والإعلام المؤسسي في الإمارة

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، تقرير منجز نصف عام لمركز الاتصال والإعلام المؤسسي في إمارة المنطقة ، لعرض نشاطات وتغطيات المنطقة من خلال نشر 170 مادة صحفية و3000 تغريدة و450 تصميم و700 صورة فوتوغرافية وأكثر من 50 فيديو خلال ستة أشهر.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بمقر الإمارة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , اليوم ، المشرف على مركز الاتصال والإعلام المؤسسي أحمد الحصين ، ومنسوبي المركز.



ونوّه سمو الأمير فيصل بن مشعل بما أصبح موقع إمارة المنطقة ليس موقعاً فقط يخص الإمارة ، وليس فقط على مستوى المنطقة ، ولكن موقع خدمي وتفاعلي لكافة الجهات الأخرى ، مشيراً إلى ما يمثله الإعلام من أهمية لما له من دور في نشر ما تقوم به المنطقة وتقدمها ، مقدماً كل الشكر والتقدير لمنسوبي المركز على كل الجهود التي قاموا بها ، مشيراً إلى أن الإعلام هو مرآة لكل جهة لتقديم ما تعمل من جهد وإخلاص ، إذ أن الإعلام مهم في غاية الأهمية لإعطاء صورة عن ماذا تعمل المنطقة وإبراز الجهود ، مشدداً على أن نعطي كل ذي حقٍ حقه ومايقدم من أعمال على مستوى محافظات ومراكز المنطقة لأنها أمانة في أعناقنا.

وقال سموه افتخر بمثل هؤلاء الشباب الذين يعملون بمركز الاتصال والإعلام المؤسسي بإمارة القصيم ، واعتز بجهودهم الطيبة ، وأن كل هذه الجهود مشرفة ولله الحمد ، لأن القصيم بفضل من الله علامة بارزة ورقم صعب ، مؤكداً أن مركز الاتصال والإعلام المؤسسي كان مواكباً للحدث ، مطالباً بمواصلة العمل والجهود وأن نزيد ولا ننقص وأن نقدم أكثر وأكثر.

وأكد وكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان , كلمةً أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم عَلَى إتاحة الفرصة للالتقاء بمنسوبي المركز، مستعرضاً بعض الأرقام والتغطيات والجولات التي قام بها منسوبي المركز في المنطقة خلال الفترة الماضية, مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه وتمكينه لأبنائه الشباب بالمنطقة تجاه تقديم كافة النجاحات والابداع.