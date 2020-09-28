احدث الأخبار

” الصحة” تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 الجمارك تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت ارتكابهم للمخالفات
أبرز المواد
 أمير الشرقية: ثقافة المملكة غنية بالتفاصيل .. والحراك عزز الهوية الثقافية
المنطقة الشرقية
 “الصحة” تُعلن تسجيل (455) حالة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة وإجراء (44112) فحصاً مخبرياً
أبرز المواد
 الشورى يقر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
أبرز المواد
 المملكة تستضيف أول بطولة احترافية نسائية للجولف بمشاركة نخبة من اللاعبات العالميات
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقرير “منجز نصف عام” لمركز الاتصال والإعلام المؤسسي في الإمارة
منطقة القصيم
 أمير تبوك يلتقي مدير جوازات المنطقة
منطقة تبوك
 وزير الرياضة يعتمد تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب
منطقة القصيم
 فرع النيابة العامة بالقصيم توجه بإطلاق سراح 13 مستفيداً من العفو الملكي الكريم
منطقة القصيم
 التأمينات الاجتماعية تُعرّف بحقوق المشترك في فرع المعاشات
أبرز المواد
” الصحة” تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

” الصحة” تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أبرز المواد
الجمارك تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت ارتكابهم للمخالفات

الجمارك تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت ارتكابهم للمخالفات

أبرز المواد
أمير الشرقية: ثقافة المملكة غنية بالتفاصيل .. والحراك عزز الهوية الثقافية

أمير الشرقية: ثقافة المملكة غنية بالتفاصيل .. والحراك عزز الهوية الثقافية

المنطقة الشرقية
“الصحة” تُعلن تسجيل (455) حالة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة وإجراء (44112) فحصاً مخبرياً

“الصحة” تُعلن تسجيل (455) حالة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة وإجراء (44112) فحصاً مخبرياً

أبرز المواد

” الصحة” تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

” الصحة” تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
http://almnatiq.net/?p=907246

بدأت وزارة الصحة اليوم حملة توعوية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية تحت شعار “نخلي هالموسم سليم”، وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، وعامة المجتمع.
وأكدت الصحة أن جميع التطعيمات متوفرة في المراكز الصحية، مشيرةً إلى أن التطعيم آمن ومجاني ولا يوجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم. لافتةً أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.
وأبانت الصحة أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ لقاح الانفلونزا، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، وإستخدام المناديل عند العطاس والسعال، والحرص على نظافة المكان.
وتسعى الصحة من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالانفلونزا الموسمية.
يُذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على إتباع السلوكيات السليمة.

روابط ذات صلة

الجمارك تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت ارتكابهم للمخالفات

الجمارك تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت ارتكابهم للمخالفات
“الصحة” تُعلن تسجيل (455) حالة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة وإجراء (44112) فحصاً مخبرياً

“الصحة” تُعلن تسجيل (455) حالة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة وإجراء (44112) فحصاً مخبرياً
الشورى يقر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

الشورى يقر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*