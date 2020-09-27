احدث الأخبار

أمير الشرقية يرعى انطلاق منتدى البيئة 2020
منوعات
 مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية يرعى حفل تخريج 159 قيادي وقيادية من أكاديمية هدف للقيادة
أبرز المواد
 ” الصحة” تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية
أبرز المواد
 الجمارك تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت ارتكابهم للمخالفات
أبرز المواد
 أمير الشرقية: ثقافة المملكة غنية بالتفاصيل .. والحراك عزز الهوية الثقافية
المنطقة الشرقية
 “الصحة” تُعلن تسجيل (455) حالة مؤكدة جديدة خلال 24 ساعة وإجراء (44112) فحصاً مخبرياً
أبرز المواد
 الشورى يقر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
أبرز المواد
 المملكة تستضيف أول بطولة احترافية نسائية للجولف بمشاركة نخبة من اللاعبات العالميات
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم تقرير “منجز نصف عام” لمركز الاتصال والإعلام المؤسسي في الإمارة
منطقة القصيم
 أمير تبوك يلتقي مدير جوازات المنطقة
منطقة تبوك
 وزير الرياضة يعتمد تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة
أبرز المواد
 أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لمهرجان العنب
منطقة القصيم
أمير الشرقية يرعى انطلاق منتدى البيئة 2020

أمير الشرقية يرعى انطلاق منتدى البيئة 2020

منوعات
مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية يرعى حفل تخريج 159 قيادي وقيادية من أكاديمية هدف للقيادة

مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية يرعى حفل تخريج 159 قيادي وقيادية من أكاديمية هدف للقيادة

أبرز المواد
” الصحة” تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

” الصحة” تطلق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

أبرز المواد
الجمارك تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت ارتكابهم للمخالفات

الجمارك تُصدر عقوبات على عدد من مزاولي مهنة التخليص الجمركي بعد ثبوت ارتكابهم للمخالفات

أبرز المواد

أمير الشرقية يرعى انطلاق منتدى البيئة 2020

أمير الشرقية يرعى انطلاق منتدى البيئة 2020
http://almnatiq.net/?p=907252
الدمام - فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن المملكة عززت الاهتمام بالبيئة وحمايتها عبر الأنظمة والتشريعات والمبادرات، وركزت على تعزيز الجانب البيئي في كافة البرامج المنبثقة من رؤية المملكة 2030، مشيراً لأن المملكة أطلقت العديد من البرامج لحماية البيئة، وتعزيز الاستهلاك الرشيد، سواءً على مستوى قطاع الطاقة، أو الموارد المائية، وحتى في الموارد الطبيعية.

 جاء ذلك خلال رعاية سموه عبر الشبكة الافتراضية، لانطلاقة منتدى البيئة 2020، والذي تنظمه غرفة الشرقية، ونوه سموه في كلمته الافتتاحية، بما تضمنته رؤية المملكة 2030 من مبادرات ركزت على الجانب البيئي، وأعطت الأولوية للمبادرات المستدامة، وذات الأثر الممتد، مبيناً أن قضية البيئة لم تعد قضية هامشية أو ذات تأثير محدود، بل هي قضية إنسانية عالمية، تداعت لأجلها مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، والمملكة ركزت عليها ضمن رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

 مردفاً أن رفع الوعي البيئي لدى المجتمع واحدة من أهم المبادرات التي يجب أن تعمل عليها القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مبيناً أن جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” جددت الاهتمام بالبيئة، وأكدت الدور الذي يشكله النظام البيئي على صحة الإنسان وسلامته، داعياً المهتمين والخبراء لتعزيز الأبحاث ذات الصلة بحماية البيئة، وزيادة الغطاء النباتي، والحد من آثار العمليات الصناعية، وحماية الحياة الفطرية باعتبارها المحور الأول لنظام بيئي متوازن، مشيراً في ختام كلمته إلى أن المملكة سباقة في تبني المبادرات والأنظمة التي تعزز حماية البيئة، وتنمي الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى أنها اتخذت الكثير من الإجراءات في سبيل الحد من تأثير الصناعة والتنمية العمرانية على البيئة، مما أسس لقاعدة متينة من الإجراءات والمبادرات التي تضع البيئة محوراً لاهتمامها على مختلف المستويات، مؤكداً سموه على أهمية تكاتف الجهود لتحويل ما يخرج به المنتدى من مقترحات إلى واقع ملموس، يعود بالنفع على البيئة والإنسان والمجتمع، مثمناً الجهود المبذولة من المشاركين والباحثين لإثراء جلسات المنتدى.

 وتناولت الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى : “دور الأنظمة والتشريعات في الاستدامة البيئية”، في حين ركز المحور الثاني (في الجلسة الثانية) على مسألة “التصحر وسبل مكافحته، وتعزيز الحياة الفطرية وأثر ذلك في المحافظة على البيئة”.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. رصد أول “جمل” من نوعه في الصين

بالفيديو.. رصد أول “جمل” من نوعه في الصين
تقني يحذر من ثغرة خطيرة في «انستقرام» وينصح بعدة إجراءات

تقني يحذر من ثغرة خطيرة في «انستقرام» وينصح بعدة إجراءات
مؤسسة تمنح فأرا ميدالية ذهبية.. فما قصته؟!

مؤسسة تمنح فأرا ميدالية ذهبية.. فما قصته؟!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*