محافظ الخرج يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

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دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ، التي ينظمها تعليم الخرج .

وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، إضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة.