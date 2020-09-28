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محافظ الخرج يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

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محافظ الخرج يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

محافظ الخرج يُدشن مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
http://almnatiq.net/?p=907272
المناطق - الرياض

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم ، مسابقة مدرستي الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ، التي ينظمها تعليم الخرج .
وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد في المجتمع ، وتعزيز المشاركة المجتمعية لإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور ، إضافة إلى إثراء المحتوى الرقمي بمواد تنقل التجارب المميزة.

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