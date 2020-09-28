رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشكر وزير الرياضة على نجاح منتدى اللاعبين الدولي

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أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ , عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية , نظير تنظيم لجنة اللاعبين السعودية لمنتدى اللاعبين الدولي الشهر الماضي.

وقدم باخ تهنئته للجنة الأولمبية العربية السعودية على التنظيم الناجح للمنتدى الدولي أغسطس الماضي، معبراً عن سعادته أن تنظيم المنتدى جاء بعد اجتماع الأولمبية الدولية ونظيرتها السعودية، خلال زيارته لمدينة جدة العام الماضي.

وأكد أن الأولمبية السعودية تعمل وفق أهداف الأولمبية الدولية لرفع تمثيل اللاعبين وتمكينهم لإيصال صوتهم داخل المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

وكانت لجنة اللاعبين السعودية قد نظمت الشهر الماضي منتدى اللاعبين الدولي الأول من نوعه بالمملكة على مدى يومين واستضافت فيه عددا من أبرز الشخصيات الرياضية حول العالم .