قصر المشاركة في كأس الملك على فرق الدوري السعودي للمحترفين

المناطق - الرياض

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصر المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021 على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بحث تبدأ البطولة من دور الـ 16.

وجاء قرار الاتحاد السعودي بسبب تأخر انطلاق الموسم الجديد 2020-2021 وضغط الروزنامة التي شهدت عدة تغييرات في المواعيد الدولية والقارية مما يصعب إنهاء الموسم في مناسب للمنتخبات والأندية.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم بوم الاثنين الثاني من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك متمنيا للجميع التوفيق في هذه البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع.