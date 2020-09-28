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الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال يشتبه أنها نتاج غسل أموال

الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال يشتبه أنها نتاج غسل أموال
http://almnatiq.net/?p=907333
المناطق - الرياض

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت ـ بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بأفراد تنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين، (من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، والقبض عليهم لتورطهم بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية، كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول المصدر قدره (22,500) ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع، ‏وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية.

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