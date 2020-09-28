الأمير منصور بن محمد يحتفي بنادي الباطن

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أقام سمو محافظ حفرالباطن الأمير من منصور بن محمد آل سعود مأدبة عشاء اليوم في قصر الضيافة بالمحافظة احتفاءً بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بمناسبة حصوله على دوري الامير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والصعود لدوري المحترفين. وذلك بحضور رئيس النادي ناصر الهويدي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة الكرة وبعض اللاعبين، ومسؤولي الجهات الحكومية والأمنية .

وبدا الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم قصيدة شعرية للشاعر سعد الخلوي وكلمة لرئيس نادي الباطن الذي قدم الشكر لسمو المحافظ على هذا الاحتفاء الذي يعد محل اعتزاز وفخر ودافع لهم بالمستقبل لتقديم الافضل، مقدرا اهتمام سموه والجميع.

كما القى الشاعر سلطان المريخي قصيدة شعرية بمناسبة تكريم سموه للنادي، ثم اعلن رئيس مجلس الغرفة التجارية رفيدان بن دمخ عن تبرعه الشخصي وتبرع الغرفة التجارية، وتغنى الشاعر خزام السهلي قبل النهاية بابيات ختامية . ثم اوبريت غنائي من كلمات الشاعر ثاني الدهمشي.

وفي ختام الحفل تم تقديم لرئيس النادي مكافاة خاصة للفريق، وعقبها جرى اخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة وتناول الجميع طعام العشاء.