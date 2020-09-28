وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة للتعليم البريطاني مجالات التعاون المشتركة

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التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ -عبر الاتصال المرئي- اليوم, معالي عضو البرلمان البريطاني وزير الدولة للتعليم جافن ويليامسون.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، والوقوف على الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة زيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، والشراكة البريطانية- السعودية في التعليم.

واستعرض الجانبان فرص الدعم المقدمة في التعليم الجامعي، والطلبة الدوليين، والمنتدى العالمي للتعليم، كما تناول اللقاء رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين، وتضمين التعليم كأحد أبرز مساراته.

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري، وعدد من وكلاء الوزارة .