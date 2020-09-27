محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة

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استقبل محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني في مكتبه بالمحافظة اليوم،عميد الكلية التقنية بالمحافظة متعب بن طلق بن نحيت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال وبرامج الكلية التدريبية؛كما تم مناقشة الطاقة الاستيعابية والتوسع في التخصصات،واستعراض أهمية التدريب التقني ودوره الفعال في بناء المجتمع والحرص على أن تكون مخرجات الكلية أحد أبرز سواعد بناء هذا الوطن الغالي، ودور الكلية التقنية في مواكبة التطورات وتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها ومواكبتها لرؤية المملكة 2030