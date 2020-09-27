احدث الأخبار

محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة
منطقة الحدود الشمالية
 التجارة تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة
منطقة حائل
 وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة للتعليم البريطاني مجالات التعاون المشتركة
أبرز المواد
 “ساما”: أكثر من 178 ألف تمويل سكني جديد للأفراد حتى أغسطس الماضي بنمو 85%
أبرز المواد
 الأمير منصور بن محمد يحتفي بنادي الباطن
المنطقة الشرقية
 الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال يشتبه أنها نتاج غسل أموال
محليات
 رئاسة أمن الدولة تعلن الإطاحة بخلية إرهابية.. ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 10 يمنيين بينهم 7 عسكريين بحادث سير على طريق عُمان
أبرز المواد
 على وقع صراع القوقاز.. الليرة التركية تدفع الثمن “غاليا”
أبرز المواد
 قصر المشاركة في كأس الملك على فرق الدوري السعودي للمحترفين
أبرز المواد
 مجلس الأمن الدولي يجتمع غدا في جلسة طارئة لبحث النزاع في قره باغ
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
المنطقة الشرقية
محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة

محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة

منطقة الحدود الشمالية
التجارة تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

التجارة تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

منطقة حائل
وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة للتعليم البريطاني مجالات التعاون المشتركة

وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة للتعليم البريطاني مجالات التعاون المشتركة

أبرز المواد
“ساما”: أكثر من 178 ألف تمويل سكني جديد للأفراد حتى أغسطس الماضي بنمو 85%

“ساما”: أكثر من 178 ألف تمويل سكني جديد للأفراد حتى أغسطس الماضي بنمو 85%

أبرز المواد

محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة

محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=907349
المناطق - رفحاء

استقبل محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني في مكتبه بالمحافظة اليوم،عميد الكلية التقنية بالمحافظة متعب بن طلق بن نحيت.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أعمال وبرامج الكلية التدريبية؛كما تم مناقشة الطاقة الاستيعابية والتوسع في التخصصات،واستعراض أهمية التدريب التقني ودوره الفعال في بناء المجتمع والحرص على أن تكون مخرجات الكلية أحد أبرز سواعد بناء هذا الوطن الغالي، ودور الكلية التقنية في مواكبة التطورات وتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها ومواكبتها لرؤية المملكة 2030

روابط ذات صلة

‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠

‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠
أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90

أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90
أكثر من 147 ألف مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام

أكثر من 147 ألف مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*