الدكتور الشايع يؤكد أهمية تعزيز الجودة وزيادة النشر العلمي المتميز

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ترأَّس رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبدالله الشايع اللقاء التشاوري الأول مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء العموم، حيث افتتح رئيس الجامعة اللقاء مشيداً بما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الماضية، ومستعرضاً المشاريع المشتركة بين جميع قطاعات الجامعات ومعالجة المشكلات وأوجه القصور والخلل إن وجدت، مشدداً على الرغبة في الاستمرار على نهج التميز الذي تسير عليه الجامعة والعمل بروح الفريق الواحد والتكامل وتبادل الأفكار والآراء بما يعزز الجودة ويرتقي بمستوى الإنجاز والطموح.

بعد ذلك استعرض اللقاء عدداً من الموضوعات مبتدئاً بعرض مشروع الاعتمادات البرامجية الذي قدمه وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف متناولاً الجهود المبذولة للحصول على الاعتمادات البرامجية لمختلف برامج الجامعة، وموضحاً مراحل تأهيل الجامعة للاعتماد والمبادرات المرتبطة بذلك ومعايير الاعتماد ومتطلباته واشتراطاته، حيث أشاد رئيس الجامعة بدور وكالة التطوير والجودة في تطبيق معايير الجودة في الجانب الأكاديمي والبحث العلمي، كما حثهم على التعاون في سبيل ارتقاء الجامعة لأعلى مستويات الجودة، مؤكداً اهتمام الجامعة بالحصول على الاعتمادات البرامجية.

بعد ذلك قدم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي عرضاً بعنوان مبادرات الجامعة لزيادة النشر العلمي، مستعرضاً خلاله بعض المبادرات التي تهدف إلى تشجيع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الدراسات العليا على الارتقاء بالنشر العلمي.

فيما قال عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبد السلام الزيد إن الجامعة ومن منطلق تحفيز الباحثين ودفعهم نحو المزيد من التميز العلمي أطلقت عدة مبادرات ومحفزات لمن ينشر في مجلات علمية مرموقة من أعضاء هيئة التدريس، ودعم المشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد نشر 1200 بحث علمي من شأنها إضافة الكثير للبحث العلمي بالجامعة.

فيما أبدى رئيس الجامعة إعجابه بمبادرات زيادة النشر العلمي مؤكداً دعمه وتشجيعه لكافة المبادرات من خلال توفير البيئة المواتية وتمكين الأنشطة البحثية، داعياً في الوقت نفسه إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي، مشدداً على الدور المهم الذي يلعبه البحث العلمي في مستقبل الجامعة وتقدمها في التصنيفات الإقليمية والعالمية.

كما قدم أمين مجلس الجامعة د. محمد العتيبي عرضاً بشأن تنظيم ورش عمل لأمناء مجالس الكليات والعمادات المساندة تتناول بعض المحاور المهمة المتعلقة بإجراءات العمل في المجالس.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الجامعة شكره لوكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات ومدراء العموم على حضورهم وتفاعلهم، معرباً عن أمله في أن يحقق اللقاء أهدافه المنشودة، كما أثنى على الدور الكبير الذي يقوم به مدراء العموم في جميع العمليات المشتركة مع الجهات الأخرى في الجامعة.