احدث الأخبار

الدكتور الشايع يؤكد أهمية تعزيز الجودة وزيادة النشر العلمي المتميز
منطقة الجوف
 محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة
منطقة الحدود الشمالية
 التجارة تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة
منطقة حائل
 وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة للتعليم البريطاني مجالات التعاون المشتركة
أبرز المواد
 “ساما”: أكثر من 178 ألف تمويل سكني جديد للأفراد حتى أغسطس الماضي بنمو 85%
أبرز المواد
 الأمير منصور بن محمد يحتفي بنادي الباطن
المنطقة الشرقية
 الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من (6) وافدين تورطوا بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر بلغ مجموعها 120 مليون ريال يشتبه أنها نتاج غسل أموال
محليات
 رئاسة أمن الدولة تعلن الإطاحة بخلية إرهابية.. ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 10 يمنيين بينهم 7 عسكريين بحادث سير على طريق عُمان
أبرز المواد
 على وقع صراع القوقاز.. الليرة التركية تدفع الثمن “غاليا”
أبرز المواد
 قصر المشاركة في كأس الملك على فرق الدوري السعودي للمحترفين
أبرز المواد
 مجلس الأمن الدولي يجتمع غدا في جلسة طارئة لبحث النزاع في قره باغ
أبرز المواد
الدكتور الشايع يؤكد أهمية تعزيز الجودة وزيادة النشر العلمي المتميز

الدكتور الشايع يؤكد أهمية تعزيز الجودة وزيادة النشر العلمي المتميز

منطقة الجوف
محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة

محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة

منطقة الحدود الشمالية
التجارة تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

التجارة تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة

منطقة حائل
وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة للتعليم البريطاني مجالات التعاون المشتركة

وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة للتعليم البريطاني مجالات التعاون المشتركة

أبرز المواد

خلال ترأسه اللقاء التشاوري الأول:

الدكتور الشايع يؤكد أهمية تعزيز الجودة وزيادة النشر العلمي المتميز

الدكتور الشايع يؤكد أهمية تعزيز الجودة وزيادة النشر العلمي المتميز
http://almnatiq.net/?p=907352
المناطق - الجوف

ترأَّس رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبدالله الشايع اللقاء التشاوري الأول مع وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء العموم، حيث افتتح رئيس الجامعة اللقاء مشيداً بما تحقق من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الماضية، ومستعرضاً المشاريع المشتركة بين جميع قطاعات الجامعات ومعالجة المشكلات وأوجه القصور والخلل إن وجدت، مشدداً على الرغبة في الاستمرار على نهج التميز الذي تسير عليه الجامعة والعمل بروح الفريق الواحد والتكامل وتبادل الأفكار والآراء بما يعزز الجودة ويرتقي بمستوى الإنجاز والطموح.

بعد ذلك استعرض اللقاء عدداً من الموضوعات مبتدئاً بعرض مشروع الاعتمادات البرامجية الذي قدمه وكيل الجامعة للتطوير والجودة د. أسامة عارف متناولاً الجهود المبذولة للحصول على الاعتمادات البرامجية لمختلف برامج الجامعة، وموضحاً مراحل تأهيل الجامعة للاعتماد والمبادرات المرتبطة بذلك ومعايير الاعتماد ومتطلباته واشتراطاته، حيث أشاد رئيس الجامعة بدور وكالة التطوير والجودة في تطبيق معايير الجودة في الجانب الأكاديمي والبحث العلمي، كما حثهم على التعاون في سبيل ارتقاء الجامعة لأعلى مستويات الجودة، مؤكداً اهتمام الجامعة بالحصول على الاعتمادات البرامجية.

بعد ذلك قدم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي عرضاً بعنوان مبادرات الجامعة لزيادة النشر العلمي، مستعرضاً خلاله بعض المبادرات التي تهدف إلى تشجيع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلبة الدراسات العليا على الارتقاء بالنشر العلمي.

فيما قال عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبد السلام الزيد إن الجامعة ومن منطلق تحفيز الباحثين ودفعهم نحو المزيد من التميز العلمي أطلقت عدة مبادرات ومحفزات لمن ينشر في مجلات علمية مرموقة من أعضاء هيئة التدريس، ودعم المشاركة في المؤتمرات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد نشر 1200 بحث علمي من شأنها إضافة الكثير للبحث العلمي بالجامعة.

فيما أبدى رئيس الجامعة إعجابه بمبادرات زيادة النشر العلمي مؤكداً دعمه وتشجيعه لكافة المبادرات من خلال توفير البيئة المواتية وتمكين الأنشطة البحثية، داعياً في الوقت نفسه إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي، مشدداً على الدور المهم الذي يلعبه البحث العلمي في مستقبل الجامعة وتقدمها في التصنيفات الإقليمية والعالمية.

كما قدم أمين مجلس الجامعة د. محمد العتيبي عرضاً بشأن تنظيم ورش عمل لأمناء مجالس الكليات والعمادات المساندة تتناول بعض المحاور المهمة المتعلقة بإجراءات العمل في المجالس.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الجامعة شكره لوكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات ومدراء العموم على حضورهم وتفاعلهم، معرباً عن أمله في أن يحقق اللقاء أهدافه المنشودة، كما أثنى على الدور الكبير الذي يقوم به مدراء العموم في جميع العمليات المشتركة مع الجهات الأخرى في الجامعة.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يستقبل مدير التعليم والطلاب والطالبات

أمير الجوف يستقبل مدير التعليم والطلاب والطالبات
محافظ القريات يستقبل مدير التعليم ويشارك أبناءه الطلاب من خلال منصة مدرستي بمناسبة اليوم الوطني 90

محافظ القريات يستقبل مدير التعليم ويشارك أبناءه الطلاب من خلال منصة مدرستي بمناسبة اليوم الوطني 90
أمير الجوف يشارك الطلاب دروسهم التعليمية عبر منصة مدرستي

أمير الجوف يشارك الطلاب دروسهم التعليمية عبر منصة مدرستي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*