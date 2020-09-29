سلطنة عمان تعلن فتح المساجد في هذا الموعد

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المناطق - وكالات

نقلت وسائل الإعلام الرسمية العمانية، الاثنين، عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قولها إن السلطنة ستعيد فتح المساجد في 15 نوفمبر، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك في خطوة جديدة ضمن إجراءات تخفيف قيود مواجهة الوباء.

وأعلنت السلطنة أيضا استئناف الرحلات الدولية اعتبارا من أول أكتوبر، ورفع إجراءات العزل العام بمحافظة ظفار في جنوب البلاد، المفروضة منذ مارس، وذلك في نفس اليوم.

وسجلت عمان، التي يبلغ تعدادها السكاني 4.7 مليون نسمة، 607 حالات إصابة جديدة بالفيروس، الاثنين، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 98 ألفا و57 إصابة، فضلا عن 924 وفاة.

وشهدت البلاد ارتفاع معدلات الإصابة اليومية فوق ألفي حالة خلال يوليو.

واستؤنفت حركة النقل العام، الأحد، وأعلنت السلطات الصحية، الخميس الماضي، إمكانية إقامة الأنشطة الرياضية لكن بدون حضور مشجعين.

وألغت البلاد في أغسطس حظر التجول الليلي، وفتحت أيضا بعض المطاعم والصالات الرياضية.

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