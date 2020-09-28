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اليونيفيل تنشر قوة في بيروت لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجارات المرفأ

اليونيفيل تنشر قوة في بيروت لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجارات المرفأ
http://almnatiq.net/?p=907366
المناطق - الرياض

أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها وبالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، نشرت وحدة تضم قوة متعددة الجنسيات في بيروت لمساعدة السلطات اللبنانية في جهود التعامل مع تداعيات الانفجارات المأساوية التي وقعت في مرفأ العاصمة 4 أغسطس.
وأوضحت اليونيفيل، في بيان صحفي، أن الانتشار الذي جرى في وقت مبكر من صباح أمس الأحد يأتي في أعقاب تفويض من مجلس الأمن الدولي للبعثة باتخاذ “إجراءات مؤقتة وخاصة” لتقديم الدعم للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات.

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