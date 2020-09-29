5 دولارات فقط.. قرار “رائع” بشأن فحص كورونا السريع

5 دولارات فقط.. قرار “رائع” بشأن فحص كورونا السريع

أبرز المواد
ليفربول لا يتوقف.. 9 دقائق قلبت كل شيء

ليفربول لا يتوقف.. 9 دقائق قلبت كل شيء

أبرز المواد
لأسباب اقتصادية.. زيادة حالات الانتحار في صفوف العمال بتركيا

لأسباب اقتصادية.. زيادة حالات الانتحار في صفوف العمال بتركيا

أبرز المواد
زيادة الضغط على الميليشيات.. بيان عراقي بشأن حصر السلاح

زيادة الضغط على الميليشيات.. بيان عراقي بشأن حصر السلاح

أبرز المواد

لقاء أمريكي-يوناني لحل أزمة التوتر في شرق المتوسط

لقاء أمريكي-يوناني لحل أزمة التوتر في شرق المتوسط
http://almnatiq.net/?p=907375
المناطق - الرياض

أكدت الولايات المتحدة واليونان، اليوم الاثنين، على ضرورة حل أزمة التوتر في شرق المتوسط بالطرق الدبلوماسية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وذلك ضمن محادثات جمعتهما.

وأكد الطرفان في بيان مشترك عقب محادثات بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، في سالونيك باليونان، ضرورة حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي.

وأشار البيان إلى ترحيب واشنطن بإبداء اليونان استعداداها للحوار مع الدول الأخرى في المنطقة للتوصل إلى حل سياسي شامل.

وشدد الجانبان على نيتهما تعزيز تعاونهما في المجالات العسكرية والأمنية، خاصة في مجال تبادل الدعم والخبرات.

وأجرى ديندياس وبومبيو مراجعة رفيعة المستوى للحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان الاثنين، تحسبا للحوار الاستراتيجي الثالث الذي سيعقد في واشنطن العاصمة في 2021.

وجاء في البيان: “رحبت الولايات المتحدة باستعداد اليونان المؤكد للانخراط مع دول أخرى في المنطقة لتحقيق اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية من خلال الحوار ووفقا للقانون الدولي. كما أكدت الولايات المتحدة واليونان على التزامهما بتعزيز تعاونهما الوثيق كحلفاء في الناتو، باستخدام جميع الوسائل المناسبة المتاحة لهم، من أجل حماية الاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع”.

كما أكد الجانبان رغبتهما في مواصلة وتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، ضمن الاتفاقية التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل واليونان وقبرص، والتي تم إطلاقها في القدس في مارس 2019، حيث يمكن لهذه الشراكة المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والمنطقة الأوسع.

كما “أعربت اليونان والولايات المتحدة عن عزمهما على زيادة تعزيز شراكتهما الدفاعية والأمنية الاستراتيجية من خلال توسيع وتعميق اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك، والتي تم تحديثها آخر مرة في أكتوبر 2019 وتساهم بشكل كبير في أمن كلا البلدين. في الحوار الاستراتيجي القادم، يعتزم الطرفان مناقشة كيفية زيادة مساعدة بعضهما البعض في الحفاظ على جيوش قوية وقادرة وقابلة للتشغيل المتبادل”.

روابط ذات صلة

5 دولارات فقط.. قرار “رائع” بشأن فحص كورونا السريع

5 دولارات فقط.. قرار “رائع” بشأن فحص كورونا السريع
ليفربول لا يتوقف.. 9 دقائق قلبت كل شيء

ليفربول لا يتوقف.. 9 دقائق قلبت كل شيء
لأسباب اقتصادية.. زيادة حالات الانتحار في صفوف العمال بتركيا

لأسباب اقتصادية.. زيادة حالات الانتحار في صفوف العمال بتركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*