احدث الأخبار

القضاء الأمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل تيك توك
أبرز المواد
 ألكتنارا يبهر كلوب.. ويخطف الأضواء من نجوم ليفربول
أبرز المواد
 تحذير لسكان مدينة أمريكية من ميكروب خطير آكل للدماغ
أبرز المواد
 اليونيفيل تنشر قوة في بيروت لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجارات المرفأ
أبرز المواد
 سلطنة عمان تعلن فتح المساجد في هذا الموعد
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والإنتربول يبحثان سبل التعاون
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 295 وفاة جديدة و36 ألف إصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الدكتور الشايع يؤكد أهمية تعزيز الجودة وزيادة النشر العلمي المتميز
منطقة الجوف
 محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة
منطقة الحدود الشمالية
 التجارة تشهِّر بفرع شركة عرضت منتجات غذائية تالفة
منطقة حائل
 وزير التعليم يبحث مع وزير الدولة للتعليم البريطاني مجالات التعاون المشتركة
أبرز المواد
 “ساما”: أكثر من 178 ألف تمويل سكني جديد للأفراد حتى أغسطس الماضي بنمو 85%
أبرز المواد
القضاء الأمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل تيك توك

القضاء الأمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل تيك توك

أبرز المواد
ألكتنارا يبهر كلوب.. ويخطف الأضواء من نجوم ليفربول

ألكتنارا يبهر كلوب.. ويخطف الأضواء من نجوم ليفربول

أبرز المواد
تحذير لسكان مدينة أمريكية من ميكروب خطير آكل للدماغ

تحذير لسكان مدينة أمريكية من ميكروب خطير آكل للدماغ

أبرز المواد
اليونيفيل تنشر قوة في بيروت لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجارات المرفأ

اليونيفيل تنشر قوة في بيروت لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجارات المرفأ

أبرز المواد

ألكتنارا يبهر كلوب.. ويخطف الأضواء من نجوم ليفربول

ألكتنارا يبهر كلوب.. ويخطف الأضواء من نجوم ليفربول
http://almnatiq.net/?p=907377
المناطق - الرياض

أشاد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب بالقدرات الاستثنائية التي يتمتع بها تياغو ألكانتارا، وأن صفقة النجم الإسباني هي الصفقة الأهم للردز، وذلك قبيل مباراة ليفربول وأرسنال، يوم الآحد.

مدح المدرب الألماني مجددا لاعبه الإسباني الدولي المنتقل حديثا من بايرن ميونخ، مؤكدا أن لديه رؤية استثنائية، وأنه الصفقة المُثلى للنادي.

وانضم ألكانتارا إلى ليفربول قادما من نادي بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بعد أن حصد 11 بطولة في مواسمه الـ12 الأخيرة رففة العملاق البافاري ومن قبله نادي برشلونة.

ولم يخيب تياجو ألكانتارا ظن كلوب فيه، حيث قدم أوراق اعتماده لدى الأخير في مباراة ليفربول وتشلسي الأخيرة في البريميرليغ بعد أن شارك إحتياطيا وأنجز 75 تمريرة ناجحة، هي الأكثر للاعب كرة قدم يلعب 45 دقيقة على الأقل في مباراة في البريميرليغ.

ونقلت صحيفة “آس” عن يورغن كلوب قوله إن مهارة ألكانتارا، 29 عاما، تجعله لاعبا مهما ومثيرا، لكنه أصر على أن النجم الإسباني يبدي حرصا مستمرا على مواصلة تطوير أدائه.

وأضاف كلوب: “هناك أشياء خاصة جدا تميزه كلاعب كرة قدم عن اللاعبين الآخرين، فهو صاحب رؤية استثنائية، ويمتلك أيضا مهارات فنية جيدة جدا، ناهيك عن قدرته الفائقة على التمرير الجيد، وهذا هو تياغو على وجه التحديد”.

وختم حديثه عن الدولي الإسباني قائل: “هو ألكانتارا مجموعة من الأشياء المميزة”.

روابط ذات صلة

القضاء الأمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل تيك توك

القضاء الأمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل تيك توك
تحذير لسكان مدينة أمريكية من ميكروب خطير آكل للدماغ

تحذير لسكان مدينة أمريكية من ميكروب خطير آكل للدماغ
اليونيفيل تنشر قوة في بيروت لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجارات المرفأ

اليونيفيل تنشر قوة في بيروت لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجارات المرفأ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*