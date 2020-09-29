ألكتنارا يبهر كلوب.. ويخطف الأضواء من نجوم ليفربول

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أشاد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب بالقدرات الاستثنائية التي يتمتع بها تياغو ألكانتارا، وأن صفقة النجم الإسباني هي الصفقة الأهم للردز، وذلك قبيل مباراة ليفربول وأرسنال، يوم الآحد.

مدح المدرب الألماني مجددا لاعبه الإسباني الدولي المنتقل حديثا من بايرن ميونخ، مؤكدا أن لديه رؤية استثنائية، وأنه الصفقة المُثلى للنادي.

وانضم ألكانتارا إلى ليفربول قادما من نادي بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، بعد أن حصد 11 بطولة في مواسمه الـ12 الأخيرة رففة العملاق البافاري ومن قبله نادي برشلونة.

ولم يخيب تياجو ألكانتارا ظن كلوب فيه، حيث قدم أوراق اعتماده لدى الأخير في مباراة ليفربول وتشلسي الأخيرة في البريميرليغ بعد أن شارك إحتياطيا وأنجز 75 تمريرة ناجحة، هي الأكثر للاعب كرة قدم يلعب 45 دقيقة على الأقل في مباراة في البريميرليغ.

ونقلت صحيفة “آس” عن يورغن كلوب قوله إن مهارة ألكانتارا، 29 عاما، تجعله لاعبا مهما ومثيرا، لكنه أصر على أن النجم الإسباني يبدي حرصا مستمرا على مواصلة تطوير أدائه.

وأضاف كلوب: “هناك أشياء خاصة جدا تميزه كلاعب كرة قدم عن اللاعبين الآخرين، فهو صاحب رؤية استثنائية، ويمتلك أيضا مهارات فنية جيدة جدا، ناهيك عن قدرته الفائقة على التمرير الجيد، وهذا هو تياغو على وجه التحديد”.

وختم حديثه عن الدولي الإسباني قائل: “هو ألكانتارا مجموعة من الأشياء المميزة”.