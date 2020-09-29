استثمارات المصارف من الصكوك والسندات الحكومية ترتفع 70.8 مليار ريال في عام

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تسارعت مشتريات المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع 398 في المائة بما يعادل نحو “343.1 مليار ريال”، إلى 429.3 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 82.6 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2015.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن استثمارات المصارف في الصكوك والسندات الحكومية قد سجلت أول تراجع على أساس شهري في أغسطس الماضي هو الأول منذ مارس 2017 (أي خلال 41 شهرا)، حيث كان رصيدها في يونيو الماضي 433.25 مليار ريال.

وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية أغسطس الماضي 19.7 في المائة تعادل “70.8 مليار ريال”، حيث كانت 358.5 مليار ريال بنهاية نفس الشهر من 2019.

ومنذ بداية العام “خلال ثمانية أشهر”، ارتفعت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية 11.9 في المائة تعادل “45.6 مليار ريال”.

وسجلت استثمارات المصارف السعودية في الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي 2019، عند 383.7 مليار ريال.

وصعد رصيد المصارف السعودية من الصكوك والسندات الحكومية خلال عام 2019 بنسبة 25.8 في المائة، بما يعادل 78.5 مليار ريال، بعد أن كان يبلغ 305.2 مليار ريال بنهاية عام 2018.

وتعد مشتريات المصارف خلال 2019، هي الأعلى خلال ثلاثة أعوام، وثاني أعلى مشتريات للمصارف من الصكوك والسندات الحكومية على الإطلاق بعد عام 2016 الذي بلغت المشتريات خلاله 92.3 مليار ريال، فيما عام 2017 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا بقيمة 76 مليار ريال.