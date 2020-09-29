حالة الطقس اليوم الثلاثاء

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء
http://almnatiq.net/?p=907406

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات ) جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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