“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت نشاطًا للرياح وتدنًا في مدى الرؤية، على محافظات بدر ووادي الفرع وينبع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً .