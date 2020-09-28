أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت نشاطًا للرياح وتدنًا في مدى الرؤية، على محافظات بدر ووادي الفرع وينبع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً .
“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت نشاطًا للرياح وتدنًا في مدى الرؤية، على محافظات بدر ووادي الفرع وينبع.
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