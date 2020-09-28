“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أبرز المواد
دراسة تفجع نيويورك بشأن كورونا.. الأسوأ قادم

دراسة تفجع نيويورك بشأن كورونا.. الأسوأ قادم

أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني يجدد مخاوف حكومة بلاده من وضع خزان صافر

وزير الخارجية اليمني يجدد مخاوف حكومة بلاده من وضع خزان صافر

أبرز المواد

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=907410
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت نشاطًا للرياح وتدنًا في مدى الرؤية، على محافظات بدر ووادي الفرع وينبع.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً .

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة

أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة
المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء
وزير الصحة يوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة

وزير الصحة يوقف طبيبة نساء وولادة عن مزاولة المهنة بالمدينة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*