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العثيمين يشيد بيقظة رئاسة أمن الدولة ويؤكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة للحافظ على أمنها واستقراراها

العثيمين يشيد بيقظة رئاسة أمن الدولة ويؤكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة للحافظ على أمنها واستقراراها

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العثيمين يشيد بيقظة رئاسة أمن الدولة ويؤكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة للحافظ على أمنها واستقراراها

العثيمين يشيد بيقظة رئاسة أمن الدولة ويؤكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة للحافظ على أمنها واستقراراها
http://almnatiq.net/?p=907413

أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في بيان اليوم، بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية بحوزتها كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.
وأكد الأمين العام وقوف وتضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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