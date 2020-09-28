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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية

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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية
http://almnatiq.net/?p=907422
المناطق - عسير

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة وأتربة مثارة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ .. ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الامطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني
‏https://www.998.gov.sa

وأكد السيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مُتمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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