احدث الأخبار

الأرصاد: غيوم وسحب رعدية اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
أبرز المواد
 قتلى باحتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية
أبرز المواد
 مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية
منطقة عسير
 وفاة كل 16 ثانية.. ماذا يفعل كورونا “الآن” بالعالم؟
أبرز المواد
 كل ما تحتاج أن تعرفه عن مناظرة ترامب وبايدن الليلة
أبرز المواد
 العثيمين يشيد بيقظة رئاسة أمن الدولة ويؤكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة للحافظ على أمنها واستقراراها
أبرز المواد
 “الأرصاد” : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 حالة الطقس اليوم الثلاثاء
أبرز المواد
 دراسة تفجع نيويورك بشأن كورونا.. الأسوأ قادم
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني يجدد مخاوف حكومة بلاده من وضع خزان صافر
أبرز المواد
 البحرين تشيد بيقظة رئاسة أمن الدولة بالمملكة في الإطاحة بخلية إرهابية
أبرز المواد
 5 دولارات فقط.. قرار “رائع” بشأن فحص كورونا السريع
أبرز المواد
الأرصاد: غيوم وسحب رعدية اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

الأرصاد: غيوم وسحب رعدية اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

أبرز المواد
قتلى باحتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية

قتلى باحتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية

أبرز المواد
مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار ويهيب باتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية

منطقة عسير
وفاة كل 16 ثانية.. ماذا يفعل كورونا “الآن” بالعالم؟

وفاة كل 16 ثانية.. ماذا يفعل كورونا “الآن” بالعالم؟

أبرز المواد

الأرصاد: غيوم وسحب رعدية اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

الأرصاد: غيوم وسحب رعدية اليوم على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
http://almnatiq.net/?p=907428
المناطق - الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

ووفق تقرير الهيئة، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال وشرق المملكة، فيما يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

قتلى باحتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية

قتلى باحتجاز رهائن في ولاية أوريغون الأمريكية
وفاة كل 16 ثانية.. ماذا يفعل كورونا “الآن” بالعالم؟

وفاة كل 16 ثانية.. ماذا يفعل كورونا “الآن” بالعالم؟
كل ما تحتاج أن تعرفه عن مناظرة ترامب وبايدن الليلة

كل ما تحتاج أن تعرفه عن مناظرة ترامب وبايدن الليلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*