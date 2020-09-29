تحديد موعد انطلاق منافسات دوري المحترفين.. وجدولة مباريات الأندية المشاركة آسيويا

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أعلن عبدالعزيز الحميدي رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد بداية الموسم الرياضي الجديد 2020/2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الحميدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الدوري مع وليد»: «بداية الموسم الرياضي الجديد ستكون يوم 17 أكتوبر المقبل، والأندية المشاركة والمتأهلة آسيويًا ستتم جدولة مبارياتها».

وأضاف رئيس رابطة دوري المحترفين: «الأندية ملزمة بسداد كل التزاماتها المالية حتى 30 سبتمبر الجاري للحصول على الرخصة».

واجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أمس الاثنين، مع رؤساء أندية دوري المحترفين، وتم اطلاعهم على استراتيجية الدعم للموسم الرياضي الجديد والآلية المعدة لذلك، ومناقشة الأمور المتعلقة بالدوري والكرة السعودية كافة.