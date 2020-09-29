استقرار أسعار الذهب مع ضعف الدولار

المناطق - وكالات

استقرت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين، فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أمريكية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:17 بتوقيت غرينيتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1% وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس الماضي.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة 0.2% إلى 1885.50 دولار للأونصة.

ونزل مؤشر الدولار مبتعدا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 نقطة، الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.