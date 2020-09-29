شاهد .. مشاركة أحد أفراد الجيش السوداني باليوم الوطني السعودي 90

المناطق-يوسف المطيري

نقلت وسائل إعلام سودانية مشاركة شعرية لأحد أفراد الجيش السوداني الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية.

وجاءت المشاركة الشعرية التي جاء في مطلعها “نحن لسلمان أخوة في الله .. نحن لمحمد جنود الفداء” للرقيب الشاعر “عبدالرزاق ضحية، مليئة بالمشاعر النبيلة من شعب السودان تجاه اشقائهم في المملكة.

يذكر أن جمهورية السودان إحدى دول التحالف العربي في اليمن لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في اليمن.