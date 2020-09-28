‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد جلسته الثانية للعام الحالي 1442هـ‫.

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ترأس رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع الجلسة الثانية لمجلس الجامعة للعام 1442هـ افتراضياً، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح وأعضاء المجلس.

وافتتح الدكتور الشايع الجلسة رافعاً باسمه وكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة مبيناً أن هذه الذكرى الخالدة في كل عام تحتم علينا المحافظة على مكتسبات الوطن في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ومواصلة تحقيق الإنجازات لتحقيق رؤية الوطن 2030.

وتناول المجلس عدداً من الموضوعات منها القواعد التنفيذية لتمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس السعوديين والاستعانة بهم، والقواعد التنظيمية للمجلس الاستشاري الطلابي في الجامعة، كما تمت مناقشة دليل التدريب الطلابي في الجامعة، بالإضافة لذلك نظر المجلس في منح درجة الماجستير لعدد من طلبة الدراسات العليا.

كما تناول مجلس جامعة الجوف في جلسته الثانية مواضيع الابتعاث لعدد من المعيدين، وعدداً من المواضيع الأكاديمية الإدارية، والتي أوصى المجلس حيالها وجميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما يناسبها من توصيات.