احدث الأخبار

السفير آل جابر يلتقى القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن
أبرز المواد
 هروب ممارسين صحيين بعيادات أسنان شهيرة في الرياض خلال جولة تفتيشية..
أبرز المواد
 هيئة التخصصات الصحية تهيئ أكثر من ٨٠٠ مسؤول “أمن صحي” لممارسة مهامهم
أبرز المواد
 انطلاق مؤتمر “يوروموني” بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية.. بعد غداً الخميس
أبرز المواد
 الثقافة والفنون بالحدود الشمالية تكرم الفائزين في مسابقات اليوم الوطني
منطقة الحدود الشمالية
 ‏إدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ تصرف الدفعة الثانية من الأجهزة اللوحية لطلاب تكافل
منطقة الجوف
 ‏مجلس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يعقد جلسته الثانية للعام الحالي 1442هـ‫.
منطقة الجوف
 شاهد .. مشاركة أحد أفراد الجيش السوداني باليوم الوطني السعودي 90
أبرز المواد
 “صحة الرياض” تغلق عيادات أسنان شهيرة تحفظياً بعد هروب ممارسيها الصحيين
منطقة الرياض
 التعليم توضح اشتراطات الحالات المستثناة لإصدار خدمة تصاريح السفر للمبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص
أبرز المواد
 استقرار أسعار الذهب مع ضعف الدولار
أبرز المواد
 تحديد موعد انطلاق منافسات دوري المحترفين.. وجدولة مباريات الأندية المشاركة آسيويا
أبرز المواد
السفير آل جابر يلتقى القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقى القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن

أبرز المواد
هروب ممارسين صحيين بعيادات أسنان شهيرة في الرياض خلال جولة تفتيشية..

هروب ممارسين صحيين بعيادات أسنان شهيرة في الرياض خلال جولة تفتيشية..

أبرز المواد
هيئة التخصصات الصحية تهيئ أكثر من ٨٠٠ مسؤول “أمن صحي” لممارسة مهامهم

هيئة التخصصات الصحية تهيئ أكثر من ٨٠٠ مسؤول “أمن صحي” لممارسة مهامهم

أبرز المواد
انطلاق مؤتمر “يوروموني” بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية.. بعد غداً الخميس

انطلاق مؤتمر “يوروموني” بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية.. بعد غداً الخميس

أبرز المواد

الثقافة والفنون بالحدود الشمالية تكرم الفائزين في مسابقات اليوم الوطني

الثقافة والفنون بالحدود الشمالية تكرم الفائزين في مسابقات اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=907459
المناطق - عرعر

كرمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي، ومسابقة الفن التشكيلي والخط العربي لليوم الوطني السعودي الـ 90 للمملكة.

وأوضح مدير الجمعية خلف القاران أن الجمعية أطلقت عدد من البرامج والفعاليات الوطنية بهذه المناسبة الغالية، والتي شملت ندوات ثقافية وطنية وأمسيات شعرية ومسابقات في التصوير الضوئي والفن التشكيلي والخط العربي وفعاليات للطفل، بالإضافة إلى توزيع الأعلام والقبعات والبرشورات الوطنية عن طريق القسم النسائي بالجمعية، وصاحب ذلك افتتاح معرض افتراضي للصور الفوتغرافية الوطنية، إضافة إلى معرض آخر للفن التشكيلي والخط العربي و مشاركات الصالون الثقافي، مشيرًا إلى أن المسابقات شهدت إقبالا واسع حيث تم اختيار الفائزين من خلال لجنة متخصصة في المجالات المطروحه للمشاركة.

روابط ذات صلة

محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة

محافظ رفحاء يستقبل عميد الكلية التقنية بالمحافظة
‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠

‏⁧‫جامعة الحدود الشمالية‬⁩ توزع باقات من الزهور بمناسبة ⁧‫اليوم_الوطني‬⁩ الـ٩٠
أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90

أهالي الحدود الشمالية يعبرون عن فرحتهم باليوم الوطني الـ90

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*