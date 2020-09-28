الثقافة والفنون بالحدود الشمالية تكرم الفائزين في مسابقات اليوم الوطني

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كرمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية الفائزين في مسابقة التصوير الضوئي، ومسابقة الفن التشكيلي والخط العربي لليوم الوطني السعودي الـ 90 للمملكة.

وأوضح مدير الجمعية خلف القاران أن الجمعية أطلقت عدد من البرامج والفعاليات الوطنية بهذه المناسبة الغالية، والتي شملت ندوات ثقافية وطنية وأمسيات شعرية ومسابقات في التصوير الضوئي والفن التشكيلي والخط العربي وفعاليات للطفل، بالإضافة إلى توزيع الأعلام والقبعات والبرشورات الوطنية عن طريق القسم النسائي بالجمعية، وصاحب ذلك افتتاح معرض افتراضي للصور الفوتغرافية الوطنية، إضافة إلى معرض آخر للفن التشكيلي والخط العربي و مشاركات الصالون الثقافي، مشيرًا إلى أن المسابقات شهدت إقبالا واسع حيث تم اختيار الفائزين من خلال لجنة متخصصة في المجالات المطروحه للمشاركة.