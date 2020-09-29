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هيئة التخصصات الصحية تهيئ أكثر من ٨٠٠ مسؤول “أمن صحي” لممارسة مهامهم

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هيئة التخصصات الصحية تهيئ أكثر من ٨٠٠ مسؤول “أمن صحي” لممارسة مهامهم

هيئة التخصصات الصحية تهيئ أكثر من ٨٠٠ مسؤول “أمن صحي” لممارسة مهامهم
http://almnatiq.net/?p=907467
المناطق - الرياض

أنهت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بالأكاديمية الصحية، تدريب الدفعة الأولى من برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف البالغ عددهم أكثر من ٨٠٠ متدرب، حيث تجري الاختبارات النهائية لهم للتأكد من جاهزيتهم للعمل في القطاع الصحي.

وسيمارس الخريجين مهامهم في المحافظة على سلامة المنشأة الصحية من الداخل والخارج، ومتابعة التزام منسوبي المنشأة وزوارها بشروط السلامة، والمساندة في حالات الطوارئ والكوارث من خلال تقديم الدعم في عمليات الإخلاء وتسهيل الإجراءات، إلى جانب المحافظة على السلامة المرورية، وتوعية العاملين بسياسات وقواعد وتنظيمات الأمن والسلامة في المنشآت.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن برنامج الأمن الصحي يعمل على تزويد المتدربين بالمهارات المعرفية والمهارية والسلوكية والتي ستكون الداعم الرئيسي لواجباتهم المهنية في مجال الأمن والسلامة داخل المرافق الصحية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تدريباً عملياً ونظرياُ لمدة ثلاثة أشهر إضافة إلى أسبوعين تدريب ميداني في أحد القطاعات الصحية، ليتمكن المتدرب من اكتساب المهارات المهنية والعلمية، وبعد اجتياز المتدرب جميع المتطلبات المعتمدة يمنح شهادة إتمام التدريب في برنامج الأمن الصحي، والتي تؤهله للعمل ضمن موظفي الأمن والسلامة في القطاعات الصحية في المملكة.

وأكد أن الهيئة تسعى دائما لخلق مثل هذه البرامج التخصصية لجذب شباب وشابات الوطن، لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل السعودي تلبيةً لاحتياجات القطاع الصحي في المملكة، وفق معايير تخصصية رسمتها الهيئة لمواكبة التطور العلمي في المجالات الصحية المختلفة لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة.

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