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السفير آل جابر يلتقى القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقى القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن

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السفير آل جابر يلتقى القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقى القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن
http://almnatiq.net/?p=907473
المناطق - الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى اليمن سيمون سمارت .
وجرى خلال اللقاء عبر الاتصال المرئي مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض والتأكيد على اهمية التنفيذ، إضافةً إلى دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن في مقترحه بشأن الاعلان المشترك .

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