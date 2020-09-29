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انخفاض سعر “برنت” 0.60%

انخفاض سعر “برنت” 0.60%
http://almnatiq.net/?p=907478
المناطق - الرياض

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.60 في المئة ، ما يعادل 25 سنتًا، ليصل سعره إلى 41.67 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 29 سنتًا ، ما نسبته 0.72 في المئة، ليصل عند 39.96 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

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