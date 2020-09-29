الجبيل: رفع 188 سيارة مخالفة .. وإنذار 560 مركبة تالفة خلال حملة إزالة التشوهات البصرية

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حررت الفرق الميدانية في بلدية محافظة الجبيل 560 إنذار لسيارات مهملة وهياكل مراكب تالفة، فيما تم رفع 188 مركبة بعد إنذارها وعدم تجاوب أصحابها، في شهر محرم لعام 1442هـ، يأتي ذلك امتدادا لجهود البلدية في إزالة التشوهات البصرية في المحافظة، وتحسين المشهد الحضري.

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش مواصلة البلدية لجهودها في رفع السيارات التالفة والمهملة والهياكل المتهالكة من شوارع وأحياء المحافظة، مشيراً إلى رصد أكثر 748 مركبة مهملة خلال الشهر الماضي، تم رفع 188 منها، و إنذار 560 بوضع ملصق على المركبة بالإزالة.

وأوضح الدويش:” الحملة الميدانية الموسعة على المركبات والهياكل التالفة والمهملة تأتي ضمن حملة بلدية محافظة الجبيل لإزالة المشوهات البصرية والبيئية من شوارع وأحياء المحافظة وتحسين المنظر العام حفاظا على الصحة والنظافة العامة بما يتماشى مع توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف المهندس نايف الدويش أن الآلية التي تتبعها البلدية في رفع تلك المركبات تتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم في البداية وضع ملصق تحذيري على المركبة لمالكها ويمهل لمدة 15 يوماً حتى يتم بعدها إعداد محضر بالتعاون مع المرور والجهات ذات العلاقة ومن ثم ترفع إلى موقع الحجز لمدة 90 يوماً ثم يتم بيعها بالمزاد العلني وتتم إزالة المركبات بعد رفع اللوحات إلى المرور، ويحق للمواطن استعادة المركبة وسداد مستحقات السحب والحجز في هذه الفترة.

ودعا رئيس بلدية الجبيل أصحاب المركبات برفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم، مؤكدا تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.