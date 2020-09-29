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التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت “الخاص” المتضررة من كورونا لـ3 أشهر

التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت “الخاص” المتضررة من كورونا لـ3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=907502
المناطق - الرياض

أعلنت التأمينات الاجتماعية، تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.

وقالت “التأمينات”: وفقًا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”؛ فقد صدرت الموافقة على تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2020م.

وأضافت: تكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا تزال متضررة من الجائحة.

وأشارت “التأمينات” إلى أن مجموع مدة الدعم الذي حَظِيَ بها العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، بلغ تسعة أشهر.

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