الكويت : فتح منفذ السالمي مع المملكة خلال 48 ساعة

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المناطق - الدمام

كشف مدير عام الإدارة العامة للمنافذ البرية العميد إياد الحداد أن العمل جار على تشغيل منفذ السالمي لدخول المسافرين خلال 48 ساعة، مشيرا إلى اتفاق على زيادة ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقال الحداد في تصريح خاص لصحيفة «الراي» الكويتية أثناء جولة في منفذ «النويصيب» إن الإدارة تعمل على تسهيل وتذليل كافة العقبات أمام المسافرين في منفذ النويصيب للقادمين من المملكة العربية السعودية عبر زيادة الكوادر الطبية وزيادة عدد رجال الأمن لتخفيف دخول المسافرين.

وأشار إلى أن هناك خطة فُعلت بالتنسيق مع وزارة الصحة بدخول 700 مسافر، مواطن وخليجي، و300 من سائقي الشاحنات عبر دخول 15 مركبة كل 5 دقائق.

 

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