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رئيس جامعة الملك خالد يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة منصة kkux

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رئيس جامعة الملك خالد يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة منصة kkux

رئيس جامعة الملك خالد يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة منصة kkux
http://almnatiq.net/?p=907510
المناطق - عسير

صدر مؤخرًا قرار معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بتشكيل مجلس إدارة منصة kkux.

ويرأس المجلس وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي ويضم في عضويته كلاً من المشرف العام على المنصة وعميد التعلم الإلكتروني ومساعد المشرف العام على المنصة والمدير التنفيذي للمنصة والمشرف العام على الإدارة القانونية والمشرف العام على الموارد الذاتية ورئيس قسم تقنيات التعليم بكلية التربية ومساعد المشرف على وحدة التصميم، والدكتورة أسماء الحمادي عضو هيئة التدريس بقسم تقنيات التعليم بكلية التربية.

ورفع وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحديثي باسمه وباسم أعضاء المجلس الشكر إلى معالي رئيس الجامعة على دعمه وموافقته على تشكيل مجلس الإدارة لمنصة kkux، مؤكداً أن جامعة الملك خالد تولي اهتماما كبيرا بالوصول للمتعلمين من خلال أحدث التقنيات عبر المنصات الرقمية لذا انطلقت منصة KKUx قبل ثلاثة أعوام لتؤسس لمرحلة جديدة من التعليم داخل الجامعة وخارجها وتواكب رؤية المملكة 2030.

من جهته عبر المشرف العام على منصة kkux الدكتور فهد الأحمري عن سعادته بصدور قرار معالي رئيس الجامعة بتشكيل مجلس إدارة للمنصة، والذي يدفع بالمنصة نحو فرص جديدة، منوهاً بأن المنصة عازمة على إطلاق مجموعة من البرامج القصيرة بشهادات مصغرة ومعتمدة، وبعض المبادرات الجديدة التي سوف تعرض على المجلس لاعتمادها وإطلاقها مع النسخة الجديدة للمنصة والتي سوف تنطلق قريبًا بإذن الله.

يشار إلى أن جامعة الملك خالد تعد من أوائل الجامعات السعودية التي تبنت فكرة تأسيس وحوكمة المنصات الرقمية للتعليم المفتوح والذي يضاف إلى إنجازاتها حيث تم اختيارها كأفضل ابتكار رقمي في فرع التعليم والتعلّم على مستوى المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩م وذلك من قِبَل جائزة الأمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS ضمن أفضل الممارسات في المحتوى الرقمي والتي تساهم في إنجازات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة  وذلك ضمن ٤٢٠ مشاركة من ١٠٠ دولة حول العالم، وكان للمنصة دور مجتمعي إيجابي في ظل تداعيات جائحة كورونا حيث نشرت جميع مقرراتها مجاناً وحظيت المنصة حينها بأكثر من 1700000 زائر و 40 ألف متدرب، بينما بلغ عدد المؤهلات 20 ألفًا ، وتم طرح 24 مهارة مجانية  بمشاركة 19 دولة.

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