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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة الزراعة المجتمعية من خلال غرس أكثر من 9.000 شجرة وشجيرة

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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة الزراعة المجتمعية من خلال غرس أكثر من 9.000 شجرة وشجيرة

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة الزراعة المجتمعية من خلال غرس أكثر من 9.000 شجرة وشجيرة
http://almnatiq.net/?p=907515
المناطق - الجبيل

 أطلق الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي صباح اليوم الثلاثاء حملة الزراعة المجتمعية والتي تستمر على مدى أسبوعين بمشاركة أكثر من فريق تطوعي من مدينة الجبيل الصناعية.

من جانبه أكد مدير إدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس غازي العوفي أن انطلاقة هذه الحملة تعتبر كجزء من عدة حملات كانت سابقة وستستمر مستقبلاً بأذن الله حيث تهدف الحملة إلى زيادة الغطاء النباتي للوصول إلى بيئة وموارد مستدامة والإسهام في تحسين جودة الحياة وذلك عبر زراعة (2780) شجرة و(6425) شجيرة بالإضافة إلى (8800) متر مربع من مغطيات التربة والمسطحات الخضراء.

كما ويأتي ذلك تعزيزاً لتحقيق رؤية الهيئة الملكية ممثلة بإدارة التشجير والري وتحقيقاً لمبدأ المشاركة الفاعلة في مجال تحقيق التوازن البيئي وإكساء المناطق السكنية بالألوان الطبيعة المتناسقة لزيادة معدل نصيب الفرد من مساحات التشجير لخلق بيئة سكنية مثالية يتحقق معها التعايش بجميع متطلبات البيئة النقية التي تعكس مستويات رفع جودة الحياة.

الجدير بالذكر أن مدينة الجبيل الصناعية تعد هي الحاصلة على المركز الأولى عربياً في مجال التشجير حيث يبلغ عدد الأشجار فيها أكثر من مليون ونصف شجرة ومليوني م2 من إجمالي مساحات المسطحات الخضراء.

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