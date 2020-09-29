احدث الأخبار

تأجيل ثانٍ للحوار الليبي بالمغرب.. وإنهاء “المناصب السيادية” الخميس
أبرز المواد
 الإمارات تطلق مشروعا فضائيا جديدا لاستكشاف القمر
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية : أهمية تطوير خدمات النقل العام .. والاعتماد على التقنية
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة الزراعة المجتمعية من خلال غرس أكثر من 9.000 شجرة وشجيرة
المنطقة الشرقية
 الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك خالد يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة منصة kkux
منطقة عسير
 الكويت : فتح منفذ السالمي مع المملكة خلال 48 ساعة
أبرز المواد
 التأمينات: تمديد دعم السعوديين في منشآت “الخاص” المتضررة من كورونا لـ3 أشهر
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي المسؤولين والمواطنين خلال جلسته الأسبوعية
منطقة القصيم
 الجبيل: رفع 188 سيارة مخالفة .. وإنذار 560 مركبة تالفة خلال حملة إزالة التشوهات البصرية
المنطقة الشرقية
 واشنطن تدرس قائمة عقوبات جديدة لـ”عزل” إيران عن الخارج
أبرز المواد
 أمانة جدة مصادرة (996)ك من الخضروات والفواكه ضمن الحملات اليومية بنطاق الصفا
منطقة مكة المكرمة
تأجيل ثانٍ للحوار الليبي بالمغرب.. وإنهاء “المناصب السيادية” الخميس

تأجيل ثانٍ للحوار الليبي بالمغرب.. وإنهاء “المناصب السيادية” الخميس

أبرز المواد
الإمارات تطلق مشروعا فضائيا جديدا لاستكشاف القمر

الإمارات تطلق مشروعا فضائيا جديدا لاستكشاف القمر

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية : أهمية تطوير خدمات النقل العام .. والاعتماد على التقنية

نائب أمير الشرقية : أهمية تطوير خدمات النقل العام .. والاعتماد على التقنية

المنطقة الشرقية
الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة الزراعة المجتمعية من خلال غرس أكثر من 9.000 شجرة وشجيرة

الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة الزراعة المجتمعية من خلال غرس أكثر من 9.000 شجرة وشجيرة

المنطقة الشرقية

تأجيل ثانٍ للحوار الليبي بالمغرب.. وإنهاء “المناصب السيادية” الخميس

تأجيل ثانٍ للحوار الليبي بالمغرب.. وإنهاء “المناصب السيادية” الخميس
http://almnatiq.net/?p=907524

كشفت مصادر  عن تأجيل ثانٍ للحوار الليبي المنعقد منذ مطلع الشهر الجاري بضواحي العاصمة المغربية الرباط، ليتقرر عقد الجولة الثانية بعد غد الخميس.

وكان مُتوقعاً انطلاق الجلسة الثانية من الحوار الليبي – الليبي، تحت الرعاية المغربية، أمس الإثنين، ليتم تأجيله في المرة الأولى لليوم الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى إلى بعد غد الخميس.

وبحسب مصادر مُتطابقة، فإن جلسة الخميس ستشهد توقيعاً على التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في الجولة الأولى قبل أسابيع، والمتعلقة بمعايير التعيين في المناصب السيادية.

ويُنتظر أن يشارك كُل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، في هذه الجولة، وذلك بعدما اقتصرت الجولة السابقة على الخبراء فقط.

وأرجعت مصادر “العين الإخبارية” حُضور الرجلين إلى هذه الجلسة بأنه يأتي تتويجاً للتقارب الكبير الحاصل في الجولة الأولى، والذي عبر عنه الطرفان في بيان مُشترك صدر في أعقاب الجلسة السابقة.

وتنعقد هذه الجلسات تحت إشراف مغربي، لكن دون تدخل المملكة في تفاصيل التفاهمات والنقاشات، بحسب ما أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في أكثر من مُناسبة.

وعبر المغرب في أكثر من مناسبة عن رفضه التدخلات الأجنبية والعسكرية في الأراضي الليبية، مُشدداً على أن الحل يجب أن يكون ليبياً – ليبياً تحت المظلة الأممية، وأن لا مصلحة للمملكة في ليبيا سوى ليبيا نفسها، ناهيك عن تأكيدها مراراً على أن استقرارها من استقرار المملكة والمنطقة ككل.

وفي الفترة ما بين 6 و 10 من سبتمبر/أيلول الجاري، انعقدت ببوزنيقة الجولة الأولى من الحوار الليبي بإشراف من وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة.

وهي الجولة التي اتسمت بتكتم شديد للأطراف المشاركة عن تفاصيلها، مُكتفية بتصريحات صحفية مُشتركة معدودة على رؤوس الأصابع، تتحدث فيها عن “تفاهمات” و”تقاربات” دون الدخول في تفاصيل أخرى.

ويأتي الحوار بعد شهر تقريبا من زيارة كل من رئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” الليبية إلى الرباط بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

كما يأتي أيضاً بعد شهر من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة.

وحظيت الجهود المغربية في تقريب وجهات النظر لدى الفرقاء الليبيين بإشادة دولية واسعة، سواء من جانب الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أيضاً.

روابط ذات صلة

الإمارات تطلق مشروعا فضائيا جديدا لاستكشاف القمر

الإمارات تطلق مشروعا فضائيا جديدا لاستكشاف القمر
الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية
الكويت : فتح منفذ السالمي مع المملكة خلال 48 ساعة

الكويت : فتح منفذ السالمي مع المملكة خلال 48 ساعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*