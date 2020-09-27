سفير الصين: المملكة دولة مسؤولة تضع سلامة الناس وصحتهم من الأوليات

أكد السفير الصيني لدى المملكة السيد تشن ون تشينغ أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ دولة مسؤولة تضع أمن وسلامة المواطنين والمقيمين من الأولويات، منوهاً بالقرارات والأعمال التي اتخذتها والاجراءات الجيدة في مكافحة الوباء.

جاء ذلك في تصريح لسعادته عقب اللقاء الودي الذي جمعه بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

ونوه السيد “تشن ون تشينغ” بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح والمحبة، لافتاً إلى أن المملكة لها مكانة مميزة ونبيلة في العالم خصوصاً في الدول الإسلامية ونحن نفتخر بصداقتنا معها وتعاوننا الدائم في كل ما فيه نشر الخير والسلام في ربوع العالم.

وبين السفير الصيني أن هناك تعاون مستمر بين المملكة وجمهورية الصين في مجال مكافحة وباء كورونا وهناك جهود متواصلة في هذا الصدد وسوف نحصل على انتصار نهائي على الوباء، ومشيداً بمستوى الصداقة والتضامن بين الشعبين الصيني والسعودي، ومؤكداً أنها تتعزز في مختلف المجالات الثقافية والحضارية والشعبية والاجتماعية.

وعبر في ختام تصريحه عن تمنياته القلبية للمملكة وقيادتها بدوام التوفيق والسداد منتهزاً فرصة اللقاء بمعالي الوزير ” آل الشيخ ” بتقديم التهنئة إلى المملكة في يومها الوطني التسعين.