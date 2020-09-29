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الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل جامعة نجران باليوم الوطني

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل جامعة نجران باليوم الوطني

منطقة نجران

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل جامعة نجران باليوم الوطني

الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل جامعة نجران باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=907544
المناطق - نجران

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، الحفل الذي نظمته جامعة نجران بمناسبة اليوم الوطني الـ 90، المتضمن مبادرة تكريم ذوي شهداء الواجب،وذلك بمسرح الجامعة الرئيس.
واشتمل الحفل على كلمة لمعالي رئيس الجامعة الدكتور فلاح السبيعي بهذه المناسبة، وقصيدة وطنية، تلاها عرض مرئي يستعرض مسيرة تطور وتنمية المملكة، وملاحم الجنود المرابطين، إضافة إلى عرض أوبريت وطني بعنوان “طموح المجد”.
وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير المنطقة ذوي شهداء الواجب، كما تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

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