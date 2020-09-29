إيطاليا تستعيد “الحسناء الداعشية”

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المناطق - وكالات

أعلنت الشرطة الإيطالية، الثلاثاء، أن مواطنة كانت انتقلت مع أسرتها إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “داعش”، قد اعتقلت هناك بتهم تتعلق بالإرهاب وأعيدت إلى بلادها.

وبحسب بيان لقوات الدرك الإيطالية (كارابينيري) فإن أليسي برينيولي، انتقلت إلى سوريا في عام 2015 مع زوجها محمد قريشي، وهو إيطالي من أصول مغربية، وأطفالهما الثلاثة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، عن مصادر استقصائية، قولها إنه تمت إعادة المرأة جوا إلى إيطاليا مع أطفالها، وبينهم طفل رابع ولد في سوريا.

وذكرت كارابينيري أن برينيولي “لعبت دورا نشطا في تلقين أطفالها فكرة داعش”، كما انضم زوجها إلى مليشيات التنظيم الإرهابي.

لكن الزوج قريشي لقي حتفه خلال عمليات مسلحة.

ولم تذكر الشرطة من أين تنحدر برينيولي، لكنها أشارت إلى أن المدعين العامين في ميلانو يحققون في قضيتها، مما يشير إلى أنها تنحدر من المنطقة.

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