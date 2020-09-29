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الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المكلف ..

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الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المكلف ..

الأمير محمد بن ناصر يستقبل قائد قوة جازان المكلف ..
http://almnatiq.net/?p=907549
جازان -فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز  أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان المكلف اللواء ركن ماجد بن حمدي الحربي، وذلك بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

ورحّب سموه، في بداية الاستقبال، باللواء الحربي، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة جازان، ولجميع زملائه منسوبي القوة.
ونوّه سمو أمير منطقة جازان بجهود القوات المسلحة بالمنطقة وما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.
وأعرب سمو الأمير محمد بن ناصر، عن خالص تقديره لرجال الأمن، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان وغيرها من مختلف القطاعات العسكرية في حماية أمن الوطن وسلامة المواطن، موجهاً بمضاعفة الجهود من قبل جميع الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة.
من جهته أعرب قائد قوة جازان المكلف عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه .

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