مُحافظ وادي الدواسر يشهد احتفالية التعليم باليوم الوطني الـ 90 ، ويدشن معرض ” سيرة وطن “

الرياض - فالح الدوسري

شهد مُحافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود ، اليوم الثلاثاء حفل إدارة تعليم المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ (90)للمملكة ، والذي أُقيم في مبنى الإدارة الرئيسي ، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية ، ومنسوبي التعليم ، وعدد قادة المدارس للطلاب .

وكان في استقباله فور وصوله مدير التعليم عايض بن مجلي آل مجلي ، حيث دشن معرض ( سيرة وطن ) وتجول المحافظ والوفد المرافق بين أروق المعرض الذي أُقيم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع واستمعوا خلال الجولة إلى شرحٍ مفصل من قبل مشرف النشاط ماجد العباد , عن المعرض وما يتضمنه من إنجازات وطنية حققتها القيادات الرشيدة بين الماضي والحاضر في التعليم وفي شتى المجالات خلال التسعين عام الماضية وبعد ذلك توجهوا للوحة جدارية لكتابة مشاعرهم بمناسبة هذا اليوم المجيد .

بعد ذلك انتقل الجمع إلى قاعة الملك عبدالله للاحتفالات ، حيث بدأت فقرات الحفل الخطابي بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، القى بعد ذلك مُدير التعليم عايض آل مجلي , كلمة رفع فيها بالأصالة عن نفسة وبالنيابة عن كافة منسوبي تعليم وادي الدواسر أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام _ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ / سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آلِ سعود، ولصاحبِ السمو الملكي الأمير / محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ، نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ ـ حفظهما الله – بمناسبةِ اليوم الوطني الـ (90) .

وأشار: في كلمته إلى أهمية هذا اليوم الغالي في نفوس الكثيرين ولابد أن نستشعر في نفوسنا عظمة هذا اليوم الذي خلق مستقبلًا مشرقًا للمملكة العربية السعودية وعامٌ بعد عامٍ من الإنجازات اللامتناهية وبفضل المنون نحتفل اليوم بالذكرى التسعون وشعارنا فيها ” همة حتى القمة ” والذي جاء بالاتساق مع رؤية الوطن النيرة ( 2030) إتباعاً لسلسلة من إنجازات القيادات على مر التاريخ والتي يجب على أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات استشعار أهميتها من أجل أن يبقى وطننا في القمة وتحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – مما يتطلب تسخير إمكاناتهم والاستفادة من الدعم الذي يجده التعليم بمختلف مستوياته من قيادتنا الرشيدة واهتمامها به لضمان الرقي بالتعليم في المملكة العربية السعودية إلى أعلى المستويات العالمية .

بعد ذلك تتالت فقرات الحفل الذي اشتمل على السلام الملكي وعرض أوبريت ، وعرض مرئي يجسد ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية التي هي قبلة المسلمين ورمزٌ للأصالة ومهدٌ للحضارة، على يد جلالةِ الملكِ المؤسس / عبدِالعزيزِ بن عبدِالرحمن آلِ سعود _ طيب الله ثراه _ حيث جمع صفاتها وأواصرها تحت راية لا إله إلا الله، التي ترفرف عاليًا في سماء .

واختتم الحفل بتكريم المدارس ( البنين والبنات )المتميزة في مسابقة التميز الإعلامي للاحتفاء باليوم الوطني الـ (90)للمملكة

وأعرب : المُحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي أقامتها إدارة التعليم ، حيث استشعر الجميع قصة ملحمة وجهاد في توحيد هذه البلد الطاهر على يد جلالةِ الملكِ المؤسس / عبدِالعزيزِ بن عبدِالرحمن آلِ سعود -رحمه الله- ورجالُه المخلصين في سبيل بناءِ هذا الكيان المبارك على خطى ثابتة ومبادئ راسخة ، حتى أصبحنا اليوم ننعم بعيش هانئ في أمن وأمان وعز وازدهار ، ووحدة وتلاحم بين القيادة والشعب