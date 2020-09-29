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التجهيز لجني محصول أكثر من 40 نوعاً من التمور بمنطقة تبوك

التجهيز لجني محصول أكثر من 40 نوعاً من التمور بمنطقة تبوك

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التجهيز لجني محصول أكثر من 40 نوعاً من التمور بمنطقة تبوك

التجهيز لجني محصول أكثر من 40 نوعاً من التمور بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=907558
المناطق - تبوك
بدأ المزارعون بمنطقة تبوك في التجهيز لجني محصول أكثر من 40 نوعاً من التمور خلال هذه الفترة وتسويق نتاج نخيلهم للأسواق داخل المنطقة وخارجها.
ويستعد مزارعو تبوك لجني محصول 1,012,499 نخلة بالمنطقة وهي بذلك تحتل المرتبة الثامنة على مستوى المملكة من حيث عدد أشجار النخيل.
وتنتج المنطقة عدداً من الأصناف من أشهرها الخلاص والسكري الأحمر والأصفر والبرني والمجدول والحلوة والمنيفي وروثانا الشرق والصقعي ودقلة نور والشبيبي والحلوة البيضاء والسباكة والمحترقة حيث بلغت كمية إنتاج المنطقة من التمور في العام 2018 م أكثر من 50 ألف طن وبكميات بيع وصلت إلى ما يزيد عن 42 ألف طن تم جنيها من 875,468 نخلة مثمرة، منها 27,066 نخلة من نوع الخلاص أنتجت 1,357 طنا فيما بلغ انتاج 62,940 نخلة من السكري الأصفر 3,511 طنا.

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