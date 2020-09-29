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أمير القصيم يلتقي محافظ الرس ورئيس لجنة الأهالي بالمحافظة الجديد

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أمير القصيم يلتقي محافظ الرس ورئيس لجنة الأهالي بالمحافظة الجديد

أمير القصيم يلتقي محافظ الرس ورئيس لجنة الأهالي بالمحافظة الجديد
http://almnatiq.net/?p=907564
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه ، رئيس لجنة أهالي محافظة الرس الدكتور عبدالله بن عقيل العقيل ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه والاستماع إلى توجيهاته.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بالدكتور العقيل ، مبدياً سعادته باللقاء به متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد ، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على متابعة أحوال المواطنين وتفقد العمل في المشروعات التنموية والوقوف على مراحل الإنجاز في محافظات ومراكز المنطقة ، التي تحقق للمواطن مطالبه واحتياجاته .

من جانبه ، أعرب رئيس لجنة أهالي محافظة الرس عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه وحرصه ومتابعة لكل ما يحقق للمواطن متطلباته ، ولكل ما يصبو إليه في ظل ما توليه الدولة – أيدها الله – من اهتمام وحرص للخدمات المقدمة للمواطنين.

 حضر اللقاء وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ الرس حسين العساف.

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