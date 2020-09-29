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أمير تبوك يفتتح غداً فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة

أمير تبوك يفتتح غداً فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة

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أمير تبوك يفتتح غداً فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة

أمير تبوك يفتتح غداً فرع هيئة الزكاة والدخل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=907567
تبوك- علي العميري
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، غداً الأربعاء، فرع  الهيئة  العامة للزكاة والدخل بالمنطقة وذلك في المقر الجديد بمدينة تبوك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس  سهيل بن محمد أبانمي ويتكون مبنى الفرع الجديد للهيئة من ثلاثة أدوار، بمساحة إجمالية تصل إلى 9800 متر ويحتوي على صالات الاستقبال المراجعين، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع نطاق حضورها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمكلفين تثري تجربتهم، إذ يحتوي الفرع على صالة شاملة تتوفر فيها تقنيات حديثة لتبسيط إجراءات الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لجميع المكلفين،وتسهيل  أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.

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